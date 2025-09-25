Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Dükkanın önünde tüfekli saldırıda öldü

        Dükkanın önünde tüfekli saldırıda öldü

        Çorum'da dükkan önünde tüfekli saldırıya uğrayan kişi, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2025 - 00:17 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dükkanın önünde tüfekli saldırıda öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesinde meydana geldi.

        İddiaya göre, cadde üzerindeki bir dükkanın önüne araçla gelen kimliği belirsiz kişi, Gökhan Dal'a tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Dal ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Gökhan Dal, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Dal, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından araçla kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        İspanya Sumud Filosu için gemi gönderecek
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        Fenerbahçe'den Avrupa'ya tatsız başlangıç!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        38. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Şara ile görüştü
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa Silva şov yaptı, Beşiktaş kazandı!
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM'de konuştu
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        "Trump Batı Şeria konusunda söz verdi"
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        Zelenskiy: Rusya'ya saldırmak gerekiyorsa şu an yapılmalı
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        4 ve 2 yaşındaki kardeşler, gıda zehirlenmesi kurbanı!
        Sigortada hareketli dönem
        Sigortada hareketli dönem
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Dehşetin görüntüsü! Balkona kaçtılar ama kurtulamadılar!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        Keserle denge, ölümle bitti! Göz göre göre gelen facia!
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        İsrail basını yazdı: Netanyahu'ya BM'de ağır yenilgi
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        "Topu aldığında her şey olabilir!"
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        8 ayda 1.5 milyon yolcuya ulaşıldı
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Osimhen'de hedef Liverpool maçı!
        Altın nereye?
        Altın nereye?