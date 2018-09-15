Dukla Praha - Slovan Liberec sahaya çıkıyor

Dukla Praha ve Slovan Liberec, 16 Eylül 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Dukla Praha, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Slovan Liberec, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 609 kodlu maçı oynayanlar; Dukla Praha galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Slovan Liberec galibiyet oranı 2.20. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Dukla Praha son haftadaki Viktoria Plzen müsabasında 1-5 yenildi.

Slovan Liberec ise Tescoma Zlin maçında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Dukla Praha, 2 gol attı ve 6 gol yedi.

Slovan Liberec, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Slovan Liberec, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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