Kayseri'den arkadaşı A.K. ile Kırşehir'e gelen E.K., telefonda tartıştığı husumetlisi yerine benzettiği F.M.'yi pompalı tüfekle vurdu.

DHA'da yer alan habere göre F.M. yaralanırken, yakalanan 2 şüpheliden E.K. tutuklandı.

Kayseri'de oturan E.K. ile Kırşehir'de yaşayan husumetlisi A.G., cep telefonunda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kırşehir'e gelen E.K. ile arkadaşı A.K., 15 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi'nde A.G.'ye benzettikleri F.M.'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.

"KARANLIKTI, FARK EDEMEDİM"

İHA'da yer alan habere göre de zanlı ifadesinde, "A.G. ile bir husumetimiz bulunuyordu. Telefonda tartıştık, tartışma küfürleşmeye döndü. Bana 'Benim mekanım belli, gel' dedi. Ben de arkadaşımla gittim. Adresini verdiği evin önüne gelince kapıyı çaldım. Kapıyı birisi açtı, karanlıktı, fark edemedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım, sonradan öğrendim. Tartıştığım kişiyi vurmak için oraya gittim, arkadaşının kapıyı açabileceğini bilmiyordum. Zaten karanlıktı, fark edemedim" dediği öğrenildi.