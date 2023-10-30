Kırşehir'de dehşet! Karanlıkta yanış kişiye ateş açtı
Kırşehir'de meydana gelen bir silahlı saldırıda F.M. adlı kişi yaralandı. Saldırgan ise ifadesinde husumetlisini vurmak için Kayseri'den kente geldiğini ve karanlıkta yanlış kişiyi vurduğunu söyledi
Kayseri'den arkadaşı A.K. ile Kırşehir'e gelen E.K., telefonda tartıştığı husumetlisi yerine benzettiği F.M.'yi pompalı tüfekle vurdu.
DHA'da yer alan habere göre F.M. yaralanırken, yakalanan 2 şüpheliden E.K. tutuklandı.
Kayseri'de oturan E.K. ile Kırşehir'de yaşayan husumetlisi A.G., cep telefonunda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Kırşehir'e gelen E.K. ile arkadaşı A.K., 15 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Hakkı Göçen Caddesi'nde A.G.'ye benzettikleri F.M.'yi pompalı tüfekle vurarak kaçtı.
F.M. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2 şüphelinin Kayseri'ye gittiği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyon ile yakalanıp, Kırşehir'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"KARANLIKTI, FARK EDEMEDİM"
İHA'da yer alan habere göre de zanlı ifadesinde, "A.G. ile bir husumetimiz bulunuyordu. Telefonda tartıştık, tartışma küfürleşmeye döndü. Bana 'Benim mekanım belli, gel' dedi. Ben de arkadaşımla gittim. Adresini verdiği evin önüne gelince kapıyı çaldım. Kapıyı birisi açtı, karanlıktı, fark edemedim. Kapıyı açan kişiyi vurdum ve uzaklaştım, sonradan öğrendim. Tartıştığım kişiyi vurmak için oraya gittim, arkadaşının kapıyı açabileceğini bilmiyordum. Zaten karanlıktı, fark edemedim" dediği öğrenildi.