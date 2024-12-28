Dul ve yetim maaşı ne kadar olacak? Ocak 2025 dul ve yetim aylığı(maaşı) ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak?

2025 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşının artmasıyla birlikte dul ve yetim maaşı ödemeleri de artıyor.

Vefat eden sigortalı SSK ve Bağ- Kur'lu ise 6 aylık enflasyon oranında, memur ise toplu sözleşme ve enflasyon farkı oranında artışlar dul ve yetim maaşlarına eklenecek.

DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.