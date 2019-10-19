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Duman'ın 'Seni Kendime Sakladım' albümü plak ve CD formatlarında müzik marketlerde

Duman'ın 4 Temmuz 2005'te çıkardığı üçüncü stüdyo albümü 'Seni Kendime Sakladım' Universal Müzik Türkiye (Murat Akad iş birliğiyle) etiketiyle plak ve CD formatlarında müzik marketlerdeki yerini aldı

Duman - Seni Kendime Sakladım

2000’ler Türkiye rock müziğine damga vurmuş, hâlen ülkenin en çok dinlenilen ve sevilen gruplarından Duman’ın ‘Eski Köprünün Altında’, ‘Belki Alışman Lazım’, ‘Konser’, ‘Seni Kendime Sakladım’, ‘En Güzel Günüm Gecem 1999-2006’ albümleri prodüktör Murat Akad ile Universal Müzik Türkiye arasında geçtiğimiz yıl imzalanan lisans anlaşmasıyla ilk olarak dijital platformlar üzerinden dinleyicilere sunulmuştu.

Albüme adını veren ‘Seni Kendime Sakladım’ ve ‘Aman Aman’ gibi unutulmaz parçaları barındıran ‘Seni Kendime Sakladım’, Duman grubunun en deneysel albümü olarak değerlendirebileceği gibi içerinde blues’a yakın ögeler de barındırmaktadır.

 ‘Seni Kendime Sakladım’ albümünün şarkı listesi:

1. Özgürlüğün Ülkesi
2. Sayın Bayan
3. Yanıbaşımdan
4. Seni Kendime Sakladım
5. Sen Ben
6. Melek
7. En Güzel Günüm Gecem
8. Yürekten
9. Aman Aman
10. Sadece Koklayacaktım
11. Rüyanda Görsen İnanma
12. Geçmiş Olsun

 

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