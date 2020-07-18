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1929 yılında Tophane'de kurulan Ford otomobil montajı fabrikasıyla başlayan Türkiye'nin otomotiv endüstrisinde yaklaşık bir asır geride kalırken, yerli otomobil hayalinin en önemli adımlarından biri atılıyor ve üretimin yapılacağı tesis için geri sayım başlıyor.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılında fikri ortaya atması üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Peki süreç nasıl ilerledi, işte yerli otomobilin adım adım serüveni.

2011 yılının ocak ayında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı TÜSİAD Genel Kurulu'nda "Otomotiv sektörü içinde olan babalar burada. Bu işi halledin. Bir araya gelerek mi yaparsınız, yok ben bunu kendim de yaparım mı dersiniz, nasıl arzu ederseniz? Artık yapalım" ifadeleriyle ilk kıvılcımı yakmıştı.

Erdoğan, aynı yılın sonbaharında, 600 bininci traktörün banttan iniş töreninde pazara tamamen yerli bir otomobilin yakışacağını belirterek, "Yarım asırdan fazla süredir faaliyette bulunduğumuz bu sektörde artık kendimize bir model oluşturmanın vakti gelmiştir. Bu işe girecek bir babayiğit vardır." şeklinde konuştu.

Yerli otomobil konusunda üç yıl herhangi bir gelişme yaşanmazken, sessizliği Ford Yeniköy Fabrikası'nın 22 Mayıs 2014'te yapılan açılışında yine Erdoğan bozdu ve yerli otomobildeki ısrarını yineleyerek Türkiye'nin yerli otomobilini üretebileceğine olan inancını dile getirdi.

2015 yılında devreye TÜBİTAK sokularak İsveçli SAAB ile işbirliğine gidildi ve dört modelinin altyapısı satın alındı. Uzun süre konuşulan bu adımdan somut bir sonuç çıkmadı.

Takvimler 2017'yi gösterdiğinde artık Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, Türkiye'nin otomotiv endüstrisindeki birikimine ve ihracat potansiyelini vurgulayarak, "Yerli otomobil konusunda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış olmaktan üzüntü duyuyorum. Böyle bir adım atılmaması çok düşündürücüdür. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir atılım bekliyorum. Eğer şu salondan bir babayiğit çıkartamıyorsak dükkanı kapatıp gitmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil konusunda ikinci kez babayiğit ifadesini kullanan Erdoğan, 6 ay sonra beş babayiğit olarak lanse ettiği Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ekibini lanse etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonunda Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu resmen kuruldu. Kurulan şirkette TOBB yüzde 5 paya sahip olurken "beş babayiğit" ise yüzde 19'ar eşit pay aldı. Haziran 2018'de Gürcan Karakaş, TOGG CEO'su olarak göreve getirildi.

Türkiye, yaklaşık 1 yıl boyunca prototip görmeyi beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart 2019'da çalışmaların yavaş ilerlemesinden yakındı. Konsorsiyuma seslenen Erdoğan, "Her türlü desteği, teşviği vermemize rağmen işi hafiften alıyorlar. İstediğim şey belli. 5 önemli firma imzaları attı. İmzayı attınız, başlayacaksınız. Ya başlayacaksınız ya başlayacaksınız. Başlamazsanız hesaplaşacağız." şeklinde çıkıştı.

Bu konuşmadan yaklaşık 6 ay sonra TOBB ve TOGG toplanarak ilk prototip incelemelerini yaptı. İstanbul'dan Gebze'de Bilişim Vadisi'ne taşınan şirketin geliştirdiği ilk prototipe dair görüntüler. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 20 Aralık 2019'da sosyal medyadaki mesajıyla ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tanıtımın 27 Aralık 2019'da yapılacağını duyururken iki elektrikli SUV modelinin yanı sıra bir de sürpriz modelin tanıtılacağı ifade edildi.

3 gün sonra, 23 Aralık'ta TOGG sosyal medya hesaplarından 14:30'da paylaşılan ilk fotoğrafla heyecan daha da artarken "Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin" mesajı yer aldı. Aynı gün 14:53 ve 19:23 saatlerinde otomobilin ilk iç mekan fotoğrafları geldi. 26 Aralık'ta aracın test sürüşüne dair ilk kamuflajlı görüntüler medyaya yansıdı.

27 Aralık günü Gebze'deki Bilişim Vadisi'ndeki öngösterimde, kırmızı beyaz yerli ve milli SUV ve sedan modelleri tanıtıldı. Tanıtımda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil fabrikasının Gemlik'te TSK'ya ait 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresinde kurulacağını açıkladı.

Yerli otomobillerin özellikleriyle ilgili de bilgi verilirken, araçların 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacağı ve 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacağı kaydedildi. Ayrıca otomobilde 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılmaya başlanacak olan 'Holografik Asistan' teknolojisi yer alacağı bilgisi de paylaşıldı. Yapılan açıklamada lk modelin C sınıfı SUV, 2030 yılına dek ise 5 farklı modelin üretime alınmasının planlandığı belirtildi.

Türkiye'nin Otomobili başta Barcelona olmak üzere pek çok fuarda sergilenecekti ancak koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan iptaller sonucu fuar proglamları gerçekleşmedi. Nisan 2020'de Renault Global Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Talin Yıldız, TOGG'un CMO'su (Pazarlamadan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) olarak görevlendirilirken aracın Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi ve Çin'de tasarım tescili yapıldı.

Haziran 2020'ye gelindiğinde fabrikanın kurulacağı alan için önce ÇED olumlu ardından Yatırım Teşvik Belgesi alındığı duyuruldu. TOGG açıklamasında, "ÇED Olumlu Raporu ardından faaliyetlerimizi daha da hızlandıracak Yatırım Teşvik Belgesi’ni de aldık" ifadesi yer aldı.

9 Temmuz tarihinde ise TOGG, sosyal medya hesabından, "Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır" ifadeleriyle 18.07'de bir paylaşım yapılarak fabrikanın temel atma törenine atıfta bulunuldu.

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin öngörülen toplam tutarının ise 22 milyar TL olacağı öğrenildi. Yıllık 175 bin üretim kapasitesi, tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli 5 farklı modelin üretileceği fabrika, 4 bin kişiye istihdam sağlayacak