Dunfermline Athletic - Hearts karşılaşma önü

İskoçya Lig Kupası 2.Tur heyecanı devam ediyor. Dunfermline Athletic, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Hearts takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Dunfermline Athletic, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Hearts, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 340. İddaa'da Dunfermline Athletic kazanır 3.75, berabere biter 3.20, Hearts kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.
Dunfermline Athletic son hafta oynanan Hearts maçında 0-2 yenildi.
Hearts, Dunfermline Athletic karşılaşmaında 0-2 kazandı.
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