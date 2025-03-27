Reyting sonuçları 26 Mart 2025: AB ve Total reyting sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları ile 26 Mart Çarşamba günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, ATV'de Kuruluş Osman, Star TV'de Sahipsizler, Now TV'de Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ile TV8'de Survivor yarışmasının yeni bölümleri yayınlandı. TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması yer alırken, Show TV'de Lohusa filmi filmseverlerle buluştu. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 26 Mart 2025 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün akşam Eşref Rüya, Kuruluş Osman, Sahipsizler, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet…, Lohusa, Survivor, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması izleyici karşısına çıktı. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 26 Mart Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırmaya başladı. Peki Hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 26 Mart 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...
26 MART 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
26 Mart 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
26 MART 2025 ÇARŞAMBA REYTİNG SIRALAMASI