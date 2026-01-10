Reyting sonuçları açıklandı! 9 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?
Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan ATV'de Gizli Karargah, Star TV'de Köyden İndim Şehire ve Now TV'de Mukadderat filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 9 Ocak 2026 reyting sonuçları...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'', tüm gruplarda ilk sırada yer alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.
9 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D
ATV Ana Haber – ATV
9 OCAK 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Mukadderat (T.S.) – NOW
MasterChef Türkiye – TV8
Arka Sokaklar – Kanal D
9 OCAK 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Mukadderat (T.S.) – NOW
ATV Ana Haber – ATV