Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar... 9 Ocak 2026 ABC1, AB, Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?

        Reyting sonuçları açıklandı! 9 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?

        Dün akşam Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D'de Arka Sokaklar dizileri ile TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Öte yandan ATV'de Gizli Karargah, Star TV'de Köyden İndim Şehire ve Now TV'de Mukadderat filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 9 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 10.01.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak için yarıştı. 9 Ocak 2026 Cuma akşamı Show TV’de Kızılcık Şerbeti, TRT 1’de Taşacak Bu Deniz ve Kanal D’de Arka Sokaklar dizileri ile TV8’de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV’de Gizli Karargah, Star TV’de Köyden İndim Şehire ve Now TV’de Mukadderat filmleri yayınlandı. Peki, 9 Ocak 2026 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        9 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'', tüm gruplarda ilk sırada yer alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

        Total grubunda ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, Show TV’nin sevilen dizisi ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.

        AB grubunda da ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.

        ABC grubunda da zirve TRT 1 dizisinin oldu. ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırada yer alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü oldu.

        İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması;

        3

        9 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        ATV Ana Haber – ATV

        4

        9 OCAK 2026 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Mukadderat (T.S.) – NOW

        MasterChef Türkiye – TV8

        Arka Sokaklar – Kanal D

        5

        9 OCAK 2026 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol’da – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Mukadderat (T.S.) – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        TOKİ Antalya kura çekimi bugün!
        TOKİ Antalya kura çekimi bugün!
        TOKİ Bingöl kura çekimi canlı izle
        TOKİ Bingöl kura çekimi canlı izle
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Bebek Hoteli'nde ikinci arama
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Rusya: Oreşnik ile cevap verdik
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!