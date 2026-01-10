9 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ''Taşacak Bu Deniz'', tüm gruplarda ilk sırada yer alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Total grubunda ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, Show TV’nin sevilen dizisi ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.

AB grubunda da ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırayı alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü sırada yer aldı.

ABC grubunda da zirve TRT 1 dizisinin oldu. ''Taşacak Bu Deniz'' ve özet bölümü ilk iki sırada yer alırken, ''Kızılcık Şerbeti'' üçüncü oldu.

İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması;