Dünya Atletizm Şampiyonası Doha’da başlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer

Dünya Atletizm Şampiyonası Doha’da başlıyor

Türk atletizminin yıldızları, Doha’nın ev sahipliğindeki Dünya Atletizm Şampiyonası’nda mücadele edecek. 27 Eylül’de (yarın) başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, 12’si erkek, 8’i kadın toplam 20 kişilik ay-yıldızlı sporcu kafilesi 12 farklı branşta yarışacak

Dünya Atletizm Şampiyonası

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ter dökecek. 27 Eylül’de (yarın) Katar’ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 12’si erkek, 8’i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2 madalya kazanmıştı. Doha’da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017’de Türkiye Atletizm Tarihi’nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti. Dünya’nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

KADINLAR:

Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli
Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli
Meryem Bekmez 20 km. Yürüyüş
Ayşe Tekdal 20 km. Yürüyüş
Elvan Abeylegesse Maraton
Fadime Suna Çelik Maraton
Eda Tuğsuz Cirit Atma
Emel Dereli Gülle Atma

ERKEKLER:

Ramil Guliyev 200 - 4x100 Bayrak
Emre Zafer Barnes 4x100 Bayrak
Jak Ali Harvey 4x100 Bayrak
Aykut Ay 4x100 Bayrak
Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 Bayrak
Kayhan Özer 4x100 Bayrak
Yasmani Copello Escobar 400 Engelli
Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş
Polat Kemboi Arıkan Maraton
Mert Girmalegesse Maraton
Necati Er 3 Adım Atlama
Özkan Baltacı Çekiç Atma

İLK GÜN TÜRK SPORCULARININ PROGRAMI

18.55 Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri – Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya
19.25 Erkekler 3 Adım Atlama – Necati Er
20.35 Erkekler 400 m. Engelli Elemleri – Yasmani Copello Escobar
23.59 Kadınlar Maraton – Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
DİĞERDilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Merve Azak dünya şampiyonu oldu
DİĞERMerve Azak dünya şampiyonu oldu
2019 Mustafa V. Koç Spor Ödülü, İlke Özyüksel'in!
DİĞERMustafa V. Koç Spor Ödülü, İlke'nin'
Bakan Kasapoğlu’dan Tokyo 2020 sürecinde kritik toplantı
DİĞERTokyo 2020 sürecinde kritik toplantı
Rusya'nın doping cezası devam edecek
DİĞERRusya'nın doping cezası devam edecek
Atletizmde Fenerbahçe'ye övgü
DİĞERAtletizmde Fenerbahçe'ye övgü
Sibel Kıcıroğlu: Takım olarak tecrübe kazanacağız
DİĞER"Takım olarak tecrübe kazanacağız"
Karatede 4 madalya
DİĞERKaratede 4 madalya
Paralimpik sporcular zirve yaptı
DİĞERParalimpik sporcular zirve yaptı
Rıza Kayaalp'in madalyaları annesine emanet
DİĞERŞampiyonun madalyaları annesine emanet

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X