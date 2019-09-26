Dünya Atletizm Şampiyonası Doha’da başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizminin önemli yıldızları Dünya Atletizm Şampiyonası’nda ter dökecek. 27 Eylül’de (yarın) Katar’ın Doha şehrinde başlayacak ve 6 Ekim’de noktalanacak organizasyonda, Türkiye’yi 12’si erkek, 8’i de kadın olmak üzere toplam 20 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı atletler 12 farklı branşta madalya mücadelesi verecek.

Ay-yıldızlı sporcular son olarak 2017 yılında Londra’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 2 madalya kazanmıştı. Doha’da da 200 metrede koşacak Ramil Guliyev, 2017’de Türkiye Atletizm Tarihi’nin ilk dünya şampiyonluğunu bu branşta getirmişti. Yasmani Copello ise 400 engellide gümüş madalya elde etmişti. Dünya’nın en önemli atletizm şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve disiplinleri ise şöyle:

Sporcularımız ve yarışacakları disiplinler:

KADINLAR:

Tuğba Güvenç 3.000 M. Su Engelli

Özlem Kaya 3.000 M. Su Engelli

Meryem Bekmez 20 km. Yürüyüş

Ayşe Tekdal 20 km. Yürüyüş

Elvan Abeylegesse Maraton

Fadime Suna Çelik Maraton

Eda Tuğsuz Cirit Atma

Emel Dereli Gülle Atma

ERKEKLER:

Ramil Guliyev 200 - 4x100 Bayrak

Emre Zafer Barnes 4x100 Bayrak

Jak Ali Harvey 4x100 Bayrak

Aykut Ay 4x100 Bayrak

Yiğitcan Hekimoğlu 4x100 Bayrak

Kayhan Özer 4x100 Bayrak

Yasmani Copello Escobar 400 Engelli

Salih Korkmaz 20 Km. Yürüyüş

Polat Kemboi Arıkan Maraton

Mert Girmalegesse Maraton

Necati Er 3 Adım Atlama

Özkan Baltacı Çekiç Atma



İLK GÜN TÜRK SPORCULARININ PROGRAMI

18.55 Kadınlar 3000 m. Su Engelli Elemeleri – Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya

19.25 Erkekler 3 Adım Atlama – Necati Er

20.35 Erkekler 400 m. Engelli Elemleri – Yasmani Copello Escobar

23.59 Kadınlar Maraton – Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik