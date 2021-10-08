Boji'nin ünü dünyaya yayıldı! 0:00 / 0:00

DHA / HABERTURK.COM

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında kenti gezmesiyle ünlenen Boji adı verilen köpek, dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası haber ajansları ve yayın organlarında haber olan Boji'nin ünü Reuters aracılığıyla dünyaya yayıldı.

Reuters'ın haberinde "Bir sokak köpeği olan Boji, Avrupa'nın en büyük şehrinde feribotlar, otobüsler ve metrolarda düzenli bir görüntü haline geldi. Kendini işine adamış bir yolcu köpek, bir hafta içi gününde toplu taşıma araçlarında 30 kilometreye varan uzun yolculukların keyfini çıkarıyor. Gezilerini mikroçip ile kaydeden İstanbul Belediyesi yetkilileri, köpeğin günde en az 29 metro durağına uğradığını, hatta denizde takip edildiğini, hafta sonu şehrin açıklarındaki Prens Adaları'na tatile çıktığını söylüyor" ifadelerine yer verildi.

Tasmasında mikroçip taşıyan ve gittiği her yerde kendisine özel geliştirilen telefon uygulamasıyla izlenen Boji, ABD'nin CNN International kanalındaki habere de konu oldu.

CNN'de yayınlanan haberde, "İstanbul, Türkiye'de bir sokak köpeği, birkaç aydır toplu taşıma araçlarında seyahat ederken görüldü" denildi.

ABD'nin Arkansas merkezli TV kanalı THV11'de ve Missouri merkezli STLtoday'de de Boji´nin haberi servis edildi.

New York Post ise "Neden işe gidip gelen köpek Boji küresel bir süperstar oldu?" şeklinde Twitter hesabından başlık attı.

BOJİ DÜNYA BASININDA DA YER BULDU

Gezgin köpek Boji'ye ilgi sadece ABD'den olmadı. Hindistan merkezli WION haber kanalı ve India Today dergisinde Boji'ye ilişkin haber servis edildi.

Ayrıca, Kanada'dan CTV News, CBC News, İngiltere'den Huffington Post ve Telegraph da Boji'ye ilgi gösterdi.