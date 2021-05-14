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Dünya Çiftçiler Günü nedir? Dünya Çiftçiler Günü nasıl ortaya çıktı?

Hayatımızın en önemli unsurlarından biri de tarım ve çiftçiler. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günüdür. Tarımın ve çiftçilerin hayatımızdaki rolü ve önemine dikkat çeken bu gün ile ilgili merak edilenler...

Dünya Çiftçiler Günü nedir? Dünya Çiftçiler Günü nasıl ortaya çıktı?

Tarım ülkeler açısından kritik öneme sahip üretim kolları arasında yer alıyor. Yerleşik hayata geçilmesi ile birlikte tüm medeniyetler için tarım başlıca geçim ve üretim kaynağı, çiftçilik ise en temel mesleklerden bir tanesi. Tarihten günümüze önemini koruyan tarımsal faaliyetlere dikkat çeken Dünya Çiftçiler Günü hakkında detaylar merak ediliyor.

DÜNYA ÇİFTÇİLE GÜNÜ NEDİR? DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Çiftçiler Günü Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs 1984 yılından beri her yıl kutlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.” sözü ile çiftçiliğin önemini vurguluyor.

14 Mayıs 1946 Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş tarihidir. Bu kuruluşun kısa adı İFAB' tır. Türkiye Ziraat Odaları Birliği bu kuruluşun üyesidir.

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun kuruluş günü olan 14 Mayıs yalnız bizde değil kuruluşa üye bütün ülkelerde Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk çiftçisinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, "Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselten sizlersiniz. Emeklerinize minnettarız." dedi.

Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla görüntülü bir mesaj yayımladı.

Mesajında çiftçilere seslenen Pakdemirli, "Kıymetli çiftçilerimiz, sizin ellerinizde yoğruldu bu bereketli topraklar. Sizinle hayat buldu tarlaya düşen her tohum. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi alın terinizle harmanladınız. Bu aziz milletin köklü ve asil tarihinde daima sizlerin izi oldu. Siz ektiniz, biz doyduk bu zor günlerde. Durmadınız, çalıştınız, emeklerinizi nasırlı ellerinizle harmanladınız. İyi ki varsınız. İyi ki bu topraklara can suyu oldunuz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin Türkiye tarımını Avrupa'da birinci sıraya yükselttiğine işaret eden Pakdemirli, "Emeklerinize minnettarız. Bundan sonra da güçlü ve güzel yarınlarımız sizlerin eseri olacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nüzü tebrik ediyor, Ramazan Bayramı'nızı gönülden kutluyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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