Dünya için başka bir düzen mümkün mü?

Sinema izleyicilerini geleceğe götürmeye hazırlanan kadrosunda; Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Atilla Olgaç, Erkan Can, Suzan Kardeş, Ali Sürmeli, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, İskender Altın’ın yer aldığı 'Dünya Varmış'ın tanıtım filmi yayınlandı.

Film özel tasarım kostümleri, VFX uygulamaları ve dikkat çeken mekanlarıyla seyircileri distopik bir geleceğe götürecek.

Komedi unsurlarıyla işlenmiş fantastik bir geleceği seyircilerle buluşturacak olan 'Dünya Varmış' filminin ilk görüntüleri kısa süre içerisinde ilgiyi üzerine topladı.

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Yönetmenliğini Altın Portakal ödüllü Ali Adnan Özgür’ün üstlendiği 'Dünya Varmış' Türkiye ile birlikte Azerbaycan, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin birçok bölgesinde sinemaseverlerle buluşacak.

GELECEKTE YENİ BİR MEDENİYET

Dünyanın sonunu getirecek büyük bir salgından kurtulmak isteyen bir grup seçilmiş insanın, sığındıkları otelde başlarından geçen ilginç olayları komik bir dille konu alan filmde, macera, arkadaşlık ve aşk üçgeninde gelişen olaylar sıra dışı bir anlatımla beyaz perdeye aktarılacak.