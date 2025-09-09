Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Dünya Kupası Elemeleri: Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Dünya Kupası Elemelerinde İngiltere, Sirbistan'a konuk oluyor. Hatırlanacağı üzere İngilizler son oynanan Andorra maçını 2-0 kazanıp 4'te 4 yaparak puanını 12'ye yükseltmişti. Öte yandan Sirbistan, oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı ve İngiltere'nin ardından 2. sırada yer buldu. Peki, Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.09.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Dünya Kupası Elemeleri Sirbistan- İngiltere maçıyla devam ediyor. Son oynanan grup maçında İngiltere, Andorra karşısında 2-0 galip gelirken, Sırplar, Letonya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        2

        SİRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

        Sirbistan- İngiltere maçı 9 Eylül Salı (bu akşam) 21.45'te oynanacak.

        3

        SİRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        İNGİLTERE MUHTEMEL 11

        Pickford, James, Guehi, Burn, Lewis, Anderson, Rice, Madueke, Eze, Gordon, Kane

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        CHP: İhtimaller ve senaryolar!
        Gözler CHP İstanbul'da
        Gözler CHP İstanbul'da
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        Kira ve fiyat artışına karşı sosyal konut hamlesi
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        F.Bahçe'de adım adım Tedesco dönemi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        İzmir'de gözaltı sayısı 27'ye yükseldi!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        12 Dev Adam yarı final için sahada!
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Fransa siyaseti kaostan çıkamıyor
        Havaalanına bikiniyle geldi
        Havaalanına bikiniyle geldi
        İki lider gitti iki lider geldi!
        İki lider gitti iki lider geldi!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        Yurt dışı çıkış harcında yeni zam
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Nijerya'dan Galatasaray ve Osimhen açıklaması!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Yasadışı bahis için finans evleri kurmuşlar!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Sekizinci harika "Nemrut"
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Su diyetinden ölüme soruşturma!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        "Güçlü büyüme ve enflasyon katılığı faiz indirim alanını sınırlıyor"
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı
        OVP'den BES düzenlemesi çıktı