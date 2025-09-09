Dünya Kupası Elemeleri Sirbistan- İngiltere maçıyla devam ediyor. Son oynanan grup maçında İngiltere, Andorra karşısında 2-0 galip gelirken, Sırplar, Letonya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu kapsamda futbolseverler müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Sirbistan- İngiltere maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...