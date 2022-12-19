Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Kupası 2022 Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret'e tepki! - 2022 Dünya Kupası Haberleri
ABONE OL

Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret'e tepki!

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, Fransa'yı penaltılar sonucunda mağlup ederek 36 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından ünlü Türk Şef Nusret'in sahaya inmesi sosyal medyada gündeme oturdu

Dünya Kupası'nda sahaya inen Nusret'e tepki! - 2022 Dünya Kupası Haberleri

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde gülen taraf Arjantin oldu. Arjantin'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında, Kylian Mbappe'nin üst üste bulduğu gollerle durum 2-2'ye geldi ve maç uzatmalara gitti.

Karşılaşmada uzatmalar da beraberlikle sonuçlanınca maç penaltılara gitti ve Arjantin, penaltılarda Fransa'yı devirerek Dünya Kupası'na uzandı.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Dünya Kupası'nda seremoninin ardından Arjantinli futbolcular ve eşleri stadyumun çimlerinde kupayı kutladı.

Kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken 'Salt Bea' akımıyla ünlenen Türk Şef Nusret de sahada görüldü. Arjantin'in yıldız oyuncusu Angel Di Maria ve Dünya Kupası ile fotoğraf çekilen Nusret ardından Arjantin'in kalecisi Armani'nin de madalyasını ısırarak poz verdi.

MESSI'NİN PEŞİNİ BIRAKMADI

Kutlamalar devam ederken Messi'nin yanına fotoğraf çekilmek için giden Nusret, Arjantinli yıldızı kolundan çekti ve gitmesine engel olmaya çalıştı.

Messi'nin, Nusret'in ısrarcı tavırlarına tepki vermemesi sosyal medyada gündem oldu.

Nusret tüm çabalarının sonunda yıldız futbolcu Lionel Messi ile fotoğraf çektirmeyi başardı.

FIFA'YA TEPKİ

Sosyal medya kullanıcıları Nusret'in Dünya Kupası'nda sahaya inmesine ve bu durum için FIFA'ya tepki gösterdi.

Yurtdışındaki sosyal medya kullanıcıları da Nusret hakkında birçok tweet attı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Arjantin'in Dünya Kupası şampiyonluğu dünya basınında: "Messi, Maradona gibi ölümsüz" - Spor haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Dünyada Arjantin manşetleri!
Messi ve Mbappe'den birbirlerine finalde olay hareketler!
DÜNYA KUPASI 2022 Messi ve Mbappe'den olay hareketler
Lionel Messi'den rekor kıran sosyal medya paylaşımı!
DÜNYA KUPASI 2022 Lionel Messi'den rekor kıran paylaşım!
Messi'nin Fransa'ya attığı penaltı golünde Maradona ayrıntısı! Aynı köşe ve aynı vuruş... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 O penaltı çok konuşuldu!
Arjantinli yolcular 30 bin fitte şampiyonluk coşkusu yaşadılar
DÜNYA KUPASI 2022 30 bin fitte şampiyonluk coşkusu
Arjantinli futbolcuların primi şok etti! Kişi başı 1 milyon 300 bin euro... - Dünya Kupası haberleri
DÜNYA KUPASI 2022 Arjantin'e dudak uçuklatan prim!
Macron ile Mbappe'nin diyaloğu gündem oldu
DÜNYA KUPASI 2022 Macron ile Mbappe'nin diyaloğu gündem oldu
Icardi'den Messi paylaşımı!
DÜNYA KUPASI 2022 Icardi'den Messi paylaşımı!
Fransa'da 2022 FIFA Dünya Kupası yenilgisiyle gelen burukluk gazetelerin manşetlerine taşındı
DÜNYA KUPASI 2022 "Yine de başı dik!"
Messi'nin ilk sözleşmesi peçeteye yapıldı!
DÜNYA KUPASI 2022 İlk sözleşmesi peçeteye yapıldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.