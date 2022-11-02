Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki başarısında attıkları gollerle büyük pay sahibi olan Enner Valencia ve Michy Batshuayi, Dünya Kupası öncesi ülkelerine umut oldu... 'Bitirim' ikilinin performansı Ekvador ve Belçika basınında manşetleri süslerken, Valencia ve Batshuayi, dev turnuvada forma giyecek forvetler arasında en formda isimler olarak dikkat çekiyor.

ABONE OL
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında Enner Valencia ve Michy Batshuayi'nin payı büyük...
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Sarı-lacivertlilerin 'bitirim' ikilisi, tüm kulvarlarda toplam 21 gol kaydederek, hücum anlamında müthiş bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin en etkili isimleri oldular. 
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Kanarya, bu sezon lig ve Avrupa'da toplam 56 kez rakip fileleri havalandırırken, bu gollerin neredeyse %40'ına Valencia ve Batshuayi imza attı.
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Ekvadorlu yıldız Valencia ligde 11, Avrupa Ligi'nde de 2 kez fileleri havalandırıp toplam 13 gol kaydetti.
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Belçikalı futbolcu Batshuayi ise ligde 5, Avrupa Ligi'nde ise 3 kez ağları sarsıp 8 gole imza attı.
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Bu ikilinin performansı kasım ayında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası öncesi ülkelerini de sevindirdi. 
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Valencia ve Batshuayi, Dünya Kupası'nda forma giyecek forvetler arasında en formda isimler olarak dikkat çekiyor.
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Valencia'nın performansı Ekvador'da manşetleri süslerken, yıldız oyuncu Dünya Kupası öncesi ülkesinin en büyük umudu olmuş durumda...
  • Dünya Kupası'nda umut Fenerbahçe! Valencia ve Batshuayi...

    Batshuayi'nin başarısı da Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez'i oldukça mutlu etti. Sakatlığı bulunan Lukaku'nun Dünya Kupası'nda forma giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken, Batshuayi'nin bu performansı Belçika basınında büyük ses getirdi. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.