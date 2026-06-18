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        Haberler Spor Futbol Dünya Kupası'nı kazanan en küçük ülkenin nüfusu şoke etti

        Dünya Kupası'nı kazanan en küçük ülkenin nüfusu şoke etti

        Tarihin en küçük dünya şampiyonu, koca bir ülke değil. Nüfusu İstanbul'un tek bir ilçesi kadardı ve rekoru 95 yıldır kimse kıramadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        Tarihin en küçük dünya şampiyonu

        Cevap Uruguay. Üstelik bir kez değil, iki kez kupayı kaldıran bu Güney Amerika ülkesi, ilk şampiyonluğunu kazandığında içinde sadece 1,5 milyon kişi yaşıyordu. Bugün 2026 Dünya Kupası tam sahadayken, Uruguay yine H Grubunda mücadele ediyor. Ama 96 yıl önce yazdığı hikâyeye hiçbir ülke bugüne kadar yaklaşamadı. FIFA kayıtlarına göre bir avuç insanın çıkardığı bu takım, dünyanın en büyük kupasını evine götürdü.

        Rekor 95 yıldır kırılamadı

        1930'da Uruguay nüfusu yaklaşık 1,5 milyondu. Bugün İstanbul'un tek bir ilçesi, Kadıköy ya da Bağcılar neredeyse o kadar insanı barındırıyor. Yani koca bir ülkenin tamamı, İstanbul'un bir köşesi kadar kalabalıktı.

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        O ilk turnuva bugünküne hiç benzemiyordu. Sahaya yalnızca 13 takım çıktı, çünkü dört Avrupalı ekip okyanusu gemiyle aşıp Güney Amerika'ya gitmeyi göze alamadı. Uzun yolculuğu kabul edenler de yorgun düştü. Ev sahibi Uruguay ise bu dezavantajı hiç yaşamadan oynadı ve finalde Arjantin'i 4-2 yendi. Kendi sahasında, kendi taraftarının önünde kaldırdı kupayı.

        O günden bu yana takımlar büyüdü, ligler dev bütçelere kavuştu, futbol milyarlarca insanın izlediği bir endüstriye dönüştü. Yine de 1,5 milyon nüfuslu bir ülkenin yaptığını kimse tekrarlayamadı. Doksan beş yıl boyunca bu rekora yaklaşan bile çıkmadı.

        1950'de daha da büyük mucize

        Uruguay ikinci kupasını yirmi yıl sonra, hiç beklenmedik bir yerde aldı. 1950 finali Brezilya'nın evinde, Rio de Janeiro'daki Maracanã Stadı'nda oynandı. Tribünlerde 200 binden fazla insan vardı ve hepsi ev sahibinin zaferini bekliyordu.

        Uruguay maçı 2-1 kazandı ve koca stadyumu susturuverdi. Brezilya futbolu bu yenilgiyi öyle derinden hissetti ki olaya bir isim taktı: Maracanãzo (Maracanã faciası). Hâlâ futbol tarihinin en sarsıcı sürprizlerinden biri sayılır.

        İkinci en küçük şampiyonla arada uçurum var

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        İtalya, 1934'te kazandığında ülkenin nüfusu yaklaşık 42 milyondu. Yani Uruguay'ın 1930'daki halkının neredeyse 28 katı. Listenin ilk iki sırası arasında bu kadar büyük bir fark olması, Uruguay'ın başardığı şeyin ne kadar sıra dışı olduğunu tek başına anlatıyor.

        2026'da tablo nasıl?

        Bu turnuvanın en küçük ülkesi aslında Uruguay değil. Curaçao, sadece 160 bin nüfusuyla 2026'nın en küçük katılımcısı ve ilk Dünya Kupası maçında Almanya'ya gol atarak tarihe geçti. Ama Curaçao'nun hedefi şampiyonluk değil, var olmak.

        Uruguay'a gelince, nüfusu bugün 3,4 milyona ulaştı ve takım yine sahada. Rekor hâlâ onlarda duruyor, ne var ki artık 1930'daki Uruguay yok ortada. Küçük ülkeler turnuvalara katılıyor, hatta zaman zaman dev takımları zorluyor. Şampiyonluğa en yakın oldukları an bile, Uruguay'ın 95 yıl önceki nüfusuyla yaptığının çok uzağında kalıyor.

        Görsel temsilidir.

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