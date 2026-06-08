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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Dünya Kupası öncesi yılan tehlikesi: İsviçre kampında alarm!

        Dünya Kupası öncesi yılan tehlikesi: İsviçre kampında alarm!

        İsviçre Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yaptığı San Diego'da yılan uyarısıyla karşılaştı. Kamp tesisinin çevresindeki bazı alanlar "Yılan Bölgesi" olarak işaretlenirken, futbolcular ve teknik ekip dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi. Bölgede dört farklı zehirli çıngıraklı yılan türünün yaşadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        Dünya Kupası öncesi yılan tehlikesi!

        2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına ABD’de devam eden İsviçre Milli Takımı, kamp sürecinde sıra dışı bir uyarıyla karşı karşıya kaldı. San Diego’da kamp yapan İsviçre kafilesi, tesis çevresinde görülen yılanlar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda bilgilendirildi.

        13 Haziran’da Katar ile oynayacağı Dünya Kupası açılış maçı öncesinde çalışmalarını sürdüren İsviçre, bir yandan bölgenin sıcak ve nemli iklim koşullarına uyum sağlamaya çalışırken, diğer yandan kamp alanının çevresindeki doğal yaşam nedeniyle ek önlemler almak zorunda kaldı.

        İsviçre Milli Takımı’nın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kamp tesisi planında, kalecilerin çalışma alanları, spor salonu ve soyunma odalarının yanı sıra tesis çevresindeki bazı bölgeler de gösterildi. Haritada geniş bir alanın "Yılan Bölgesi" olarak işaretlenmesi dikkat çekti.

        Koyu kırmızı çizgilerle belirtilen alanın üzerine eklenen “Yılanlara dikkat edin” uyarısı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, söz konusu önlemin nedeninin bölgedeki yaban hayatı olduğu belirtildi.

        San Diego Doğa Tarihi Müzesi’nin verilerine göre kamp tesisinin bulunduğu çevrede dört farklı zehirli çıngıraklı yılan türü yaşıyor. Bu nedenle teknik heyet, futbolcular ve kamp personelinin tesis dışındaki alanlarda hareket ederken daha dikkatli olması bekleniyor.

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