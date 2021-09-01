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Dünya Meteoroloji Örgütü: Son 50 yılda 2 milyondan fazla kişi hava olaylarında hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı uzmanlık kuruluşu Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 1979-2019 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 11 bin hava olaylarından kaynaklanan afetlerin yol açtığı can kaybı ve ekonomik maliyete ilişkin devam eden araştırma hakkında açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA! Son 50 yılda 2 milyon kişi bu yüzden ölmüş! - HABERLER
Son 50 yılda 2 milyon kişi bu yüzden ölmüş!
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İHA

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bağlı uzmanlık kuruluşu Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 1979-2019 yılları arasında meydana gelen yaklaşık 11 bin hava kaynaklı afetin yol açtığı can kaybı ve ekonomik maliyete ilişkin devam eden araştırma hakkında açıklamalarda bulundu.

SON 50 YILDA 5 KAT ARTTI

Aralarında 300 bin can kaybıyla en ölümcül olaylardan biri olan Etiyopya 1983 kuraklığı ve 2005'te 163,61 milyar dolarlık hasar oluşturan Katrina Kasırgası gibi büyük felaketlerin de incelendiğini belirten WMO, sel ve sıcak hava dalgaları gibi iklim kaynaklı afetlerin son 50 yılda 5 kat arttığını söyledi.

YÜZDE 91: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MEYDANA GELİYOR

Söz konusu felaketler nedeniyle son 50 yılda 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 2 milyon ölümün yüzde 91'inden fazlasının gelişmekte olan ülkelerde meydana geldiği açıklandı.

Hava olaylarının ekonomik maliyetinin ise toplamda 3,64 trilyon doları bulduğu aktarıldı. Küresel ısınma nedeniyle aşırı hava olaylarının daha sık yaşanmasının yanı sıra 1970'lerden sonra afetlerin artma eğilimi gösterdiği kaydedildi.

WMO, hava olaylarından kaynaklanan afetlerde artma eğiliminin iklim değişikliğinin yanı sıra afet raporlamasının iyileştirilmesinden de kaynaklandığını ifade etti.

Harvey, Maria ve Irma kasırgalarının ABD’yi kasıp kavurduğu 2010'larda yaşanan felaketlerin maliyetinin 1970'lerde 175,4 milyar dolar olduğu ancak şu anda söz konusu maliyetlerin 1,38 trilyon dolara kadar çıktığı belirtildi.

WMO, araştırma sonuçlarının insanları daha iyi korumaya yönelik politikalar geliştirilmesine yardımcı olmak için kullanılacağını umduğunu ifade etti.

ERKEN UYARI SİSTEMİNİN ÖNEMİ

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava felaketlerinin yaşanma sıklığı ve yol açtığı maliyetlerin artmasına rağmen afetlerden kaynaklanan yıllık can kaybında düşüş olduğunu söyledi.

“Hava olayları kaynaklı afetler nedeniyle 1970'lerde 50 bin kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2010'larda 18 bine düştü. Bu da iyi planlamanın işe yaradığını gösteriyor. Erken uyarı sistemleri, ölüm oranlarında önemli bir düşüş sağladı" diyen Taaslas, Afrika'daki hava durumu gözlemlerindeki "ciddi boşlukların" erken uyarı sistemlerinin doğruluğunu baltaladığını söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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