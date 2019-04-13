Adıyaman'da havaların ısınmasıyla, Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağı'nı ziyaret eden turist sayısı arttı.

"Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı karların erimeye başlamasıyla ilgi görüyor.

AA'nın haberine göre yerli ve yabancı ziyaretçiler, bir yandan Nemrut'taki eşsiz tarihi kalıntıları görme imkanı bulurken diğer yandan sis altındaki manzaranın keyfini sürüyor.

Yaklaşık 4 kilometre yürüyüşten sonra zirveye ulaşan ziyaretçiler doğu terasındaki tarihi heykelleri görme imkanı buluyor.

Yoğun sis nedeniyle zorlanan ziyaretçiler, yorgunluklarını çektikleri fotoğraflarla unutuyor.