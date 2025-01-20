Dünya Varlık Yönetim halka arz oluyor! İşte Dünya Varlık Yönetim ne zaman talep toplayacak?
Dünya Varlık Yönetim halka arz detayları her gün netleşiyor. Talep toplama tarihleri açıklanırken, firmanın, 3 milyar TL'lik halk arz büyüklüğü kapsamında kişi başına 15 ile 152 lot vermesi öngörülüyor. İşte, Dünya Varlık Yönetim halka arz detayları...
Dünya Varlık Yönetim halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcısına 65 milyon 200 bin lot vermeye hazırlanan firma 'DNYVA' kodu ile borsada işşem görecek. Firmanın halka arz büyüklüğü 3 milyar TL, halka açıklığı ise yüzde 35.96 olarak belirlendi. İşte, Dünya Varlık Yönetim olası lot dağıtımı ve diğer detaylar...
DÜNYA VARLIK YÖNETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse başı için belirlenen fiyat 38,44 TL oldu.
DÜNYA VARLIK YÖNETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 65 milyon 200 bin lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtım tablosu şöyle;
300 Bin katılım ~ 152 Lot (5842 TL).
700 Bin katılım ~ 65 Lot (2498 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 41 Lot (1576 TL).
1.5 Milyon katılım ~ 30 Lot (1153 TL).
1.9 Milyon katılım ~ 24 Lot (922 TL).
2.3 Milyon katılım ~ 20 Lot (768 TL).
2.7 Milyon katılım ~ 17 Lot (653 TL).
3.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (576 TL).
DÜNYA VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 22-23-24 Ocak 2025 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?
Yüzde 75'tahsisli gecikmiş alacak,
Yüzde 25'i ise finansal borçların ödenmesi.
DÜNYA VARLIK YÖNETİM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
Firmanın BIST işlem tarihi açıklanmadı.
HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.