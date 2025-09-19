Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonaları, HT Spor'da!

Dünya ve Avrupa Rallikross Şampiyonaları İstanbul'da belli olacak. Heyecanı HT Spor'da yaşanacak.

🏎️ Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonalarının @TOSFED İstanbul Park'taki heyecan dolu mücadeleleri, HT Spor'da! 📺



🗓️ 20 Eylül Cumartesi

🕞 15.30 HT Spor YouTube



🗓️ 21 Eylül Pazar

🕞 15.30 HT Spor TV pic.twitter.com/U9jzVNz2xG — HT Spor (@HTSpor) September 19, 2025

Otomobil sporlarının izlemesi en keyifli branşlarından olan Rallikross, TOSFED tarafından 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. Elektrikli araçları benzinli araçlarla karşı karşıya getiren teknolojilerin savaşı iki gün boyunca yarı asfalt yarı toprak parkurda izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

Bu sürat ve heyecan dolu organizasyonun 5. ayağı Cumartesi günü 15.30 HT Spor Youtube'da. 6. ayağı ise Pazar günü 15.30'da HT Spor ekranlarında olacak.