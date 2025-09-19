Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonaları, HT Spor'da! - Motor Sporları Haberleri

        Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonaları, HT Spor'da!

        Dünya ve Avrupa Rallikross Şampiyonaları İstanbul'da belli olacak. Heyecanı HT Spor'da yaşanacak. Bu sürat ve heyecan dolu organizasyonun 5. ayağı Cumartesi günü 15.30 HT Spor Youtube'da. 6. ayağı ise Pazar günü 15.30'da HT Spor ekranlarında olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 17:30 Güncelleme: 19.09.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya ve Avrupa Rallikros Şampiyonaları, HT Spor'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Dünya ve Avrupa Rallikross Şampiyonaları İstanbul'da belli olacak. Heyecanı HT Spor'da yaşanacak.

        Otomobil sporlarının izlemesi en keyifli branşlarından olan Rallikross, TOSFED tarafından 20-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Park'ta düzenlenecek. Elektrikli araçları benzinli araçlarla karşı karşıya getiren teknolojilerin savaşı iki gün boyunca yarı asfalt yarı toprak parkurda izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşatacak.

        Bu sürat ve heyecan dolu organizasyonun 5. ayağı Cumartesi günü 15.30 HT Spor Youtube'da. 6. ayağı ise Pazar günü 15.30'da HT Spor ekranlarında olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Borsada sadece orta direk kaybetti
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        Tam 7 kurşun... Komşu katilinin ifadesi kan dondurdu!
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        MI6 Başkanı Türkiye'nin önemine işaret etti
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        2 öğretmen okulda bıçaklandı!
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Hollanda'da Filistin bayrağı renkleri krize yol açtı
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Alev kapanı! Yangın yerleşim yerlerinde!
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Türkiye'den Suriye'nin uçuş güvenliğine destek
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        İki yurt müdürü görevden alındı
        İki yurt müdürü görevden alındı
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Okyanus'tan ve Akdeniz'den Çankırı'ya! Otoparkta keşfedildi
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        "Avrupa'da cezayı böyle keserler!"
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        Beşiktaş, Göztepe deplasmanında: İşte muhtemel 11'ler!
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri