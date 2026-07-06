ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da kalacağı otel belli oldu

ABD Başkanı Trump'ın NATO Zirvesi için geleceği başkent Ankara'da yarın gece konaklayacağı otel belli oldu.

#SONDURUM - ABD Başkanı Donald Trump bu otelde kalacak. pic.twitter.com/L6Aafx7qPF — Habertürk TV (@HaberturkTV) July 6, 2026

Bin kişilik bir ekiple gelecek olan Trump'ın kalacağı otelde ABD Başkanlarına uygulanan güvenlik önlemleri uygulanacak.

Trump'ın kalacağı odanın alt ve üst katı boş kalacak. Yemek ve içecekler özel bir prosedürden geçerek hazırlanacak. Trump'ın DNA'sının ele geçirilmesine karşı özel bir tuvalet sistemi kurulacak.

Trump'ın odası kurşun geçirmez camlarla kaplanacak. Otel binası ABD Gizli Servisi tarafından korunacak.

Ayrıca Trump'ın makam araçları da önceden Ankara'ya getirildi.