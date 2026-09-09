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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Trump'tan Kanada ürünlerine ilişkin talimat

        ABD Başkanı Trump'tan Kanada ürünlerine ilişkin talimat

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Amerikan şirketlerine ve çiftçilerine adil ticaret imkanı sunmadığını savunarak, Kanada menşeli ürünlerin kamu ihalelerinden çıkarılması yönünde talimat verdiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 02:05 Güncelleme:
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        Trump'tan Kanada ürünlerine ilişkin talimat

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amerikan süt üreticilerinin Kanada pazarına satış yapmasına izin verilmediğini ancak eski başkanlar dönemindeki ticaret anlaşmaları dolayısıyla Kanada'nın otomobil üretmeye devam edebildiğini belirtti.

        Kanada'nın yıllardır ABD'yi "kazıkladığını" öne süren Trump, Kanada hükümeti ve eyaletlerinin Amerikan küçük işletmelerinin kendi kamu ihalelerine girmesini yasakladığını kaydetti.

        Trump, ABD'nin ise Kanada'ya bu konuda erişim verdiğini belirterek, "Bu mütekabiliyet değil, bir Kanada ticaret dolandırıcılığı. Bundan böyle, mütekabiliyet yoksa erişim de yok." ifadelerini kullandı.

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        ABD Başkanı Trump, Amerikan çiftçileri ve şirketleri için tam ve adil mütekabiliyet sağlanana kadar Kanada menşeli ürünlerin Genel Hizmetler İdaresinin (GSA) ihale çizelgelerinden çıkarılması için GSA ve ABD Ticaret Temsilciliğine (USTR) talimat verdiğini bildirdi.

        Söz konusu ihale programlarının yılda 50 milyar dolardan fazla bir hacme sahip olduğunu vurgulayan Trump, bu erişimin yıllar önce kesilmesi gerektiğini savundu.

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        #ABD Başkanı Trump
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