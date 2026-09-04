ABD'de kadın hareketinin öncü ismi Gloria Steinem hayatını kaybetti

ABD'de feminist hareketin önde gelen isimlerinden, aktivist, yazar ve gazeteci Gloria Steinem 92 yaşında hayatını kaybetti. Cinsiyet eşitliği ile kadın hakları için 50 yılı aşkın süredir mücadele eden Steinem'in evinde hayatını kaybettiği açıklandı.

1970'lerde gazetecilik kariyerine başlayan Steinem, Ms. dergisinin kuruluşuna öncülük etti ve kadınların kürtaj hakkı ile toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin en görünür isimlerinden biri oldu. Steinem, 1960'ların sonlarından itibaren feminist hareketin savunuculuğunu yaptı.

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Steinem kendisini 'toplumsal değişimin girişimcisi' olarak gördüğünü söylüyordu.

Steinem, 2015'te New Yorker dergisine,"Tanıştığım kadınlara hakkını vermek, onların hikayelerini anlatmak istiyorum. Kadınları, onların hikayelerini dinlemeden güçlendiremeyiz" demişti.

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Steinem ayrıca başka kuruluşların yanı sıra Coalition of Labor Union Women, Women's Media Center, Voters for Choice ve Ms. Foundation for Women'ın kurulmasına öncülük etti. Dönemin ABD Başkanı Barack Obama, 2013 yılında Steinem'e ülkenin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı verdi.

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Steinem, 1968'de New York dergisinin kuruluşuna yardımcı oldu. “After Black Power, Women's Liberation” başlıklı makalesi, toplumsal değişimin çalkantılı olduğu bir dönemde onu feminist bir lider olarak tanınır hale getirdi.

1971'de kurucu ortaklarından olduğu Ms. Magazine, kürtajın yanı sıra cinsiyetçilik, eşit ücret ve aile içi şiddet gibi konuları ele aldı.

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Derginin ilk sayılarından birinde, Steinem'in de aralarında bulunduğu ve kürtaj yaptırmış 52 kadının ismine yer verildi ve ABD'de kadınların kürtaj hakkını yaklaşık yarım yüzyıl boyunca anayasal güvence altına alan ve dönüm noktası niteliğindeki 1973 tarihli Roe v. Wade kararından önce kürtajın yasallaştırılması çağrısında bulunuldu. 1973'teki Roe v. Wade kararını destekleyen Steinem, bu hakkın yaklaşık yarım yüzyıl sonra kaldırılmasına da tanıklık etti.

Steinem, 80'li yaşlarına kadar çalışmalarını sürdürdü. Aralarında 1986 tarihli ve Marilyn Monroe'yu konu alan “Marilyn: Norma Jean”, kişisel gelişim üzerine “Revolution from Within: A Book of Self-Esteem” ve deneme kitaplarının da bulunduğu çok sayıda kitap yazdı.

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Steinem, 1993'te HBO için çocuk istismarını konu alan ve Emmy Ödülü kazanan “Multiple Personalities: The Search for Deadly Memories” adlı belgeselin fikrini ortaya attı ve anlatıcılığını üstlendi.