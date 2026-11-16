ABD'den Bahreyn'deki vatandaşlarına uyarı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husilerin silahlı saldırı tehditlerinin artması ve İran'ın bölgedeki ABD hükümet yetkilileri ile tesislerini hedef alma girişimleri" nedeniyle Bahreyn'deki ABD vatandaşlarının azami dikkat göstermesi gerektiği belirtildi.

Olası güvenlik uyarıları, uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve seyahat aksamalarına karşı hazırlıklı olunması istenen açıklamada, yolculara uçuş durumlarını doğrudan hava yolu şirketlerinden kontrol etmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik sivil havalimanları ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sivil kayıplara ve ciddi seyahat aksamalarına yol açtığı hatırlatılarak, gerilimin hızla tırmanma potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi.

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Orta Doğu'ya veya bölgeden seyahat edecek ABD vatandaşlarının havalimanı ve hava yolu operasyonlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ederek önceden acil durum planları yapmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, İran, Husiler ve İran destekli grupların dünya genelinde ABD çıkarlarını, Amerikan şirketlerini ve kurumlarını hedef alabileceği uyarısında bulunuldu.