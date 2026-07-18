Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman bakandan güvenlik uyarısı

        Alman bakandan güvenlik uyarısı

        Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, ülkede saldırı riskinin yüksek olduğunu belirterek, güvenlik durumunun artık yalnızca "soyut tehdit" olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 18:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Alman bakandan güvenlik uyarısı

        Dobrindt, "Welt am Sonntag" gazetesine yaptığı açıklamada, artan ihbarlar, güvenlik birimlerinin elde ettiği istihbarat bilgileri ve somut olaylar nedeniyle Almanya’daki güvenlik durumunun artık yalnızca "soyut tehdit" olarak nitelendirilemeyeceğini kaydetti.

        Ülkedeki tehdit seviyesini "yüksek" olarak değerlendirdiklerine dikkati çeken Dobrindt, Almanya’da her an saldırı riskiyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu.

        Dobrindt, ülkeye yönelik saldırı planlarının açık şekilde görülebildiğini, saldırı planlarının yalnızca Almanya'nın altyapısına değil, kişilere ve kurumlara yönelik de olduğunu kaydetti.

        İstihbarat servislerinin güçlendirilmesi gerektiğini savunan Dobrindt, Alman istihbaratını yabancı ülkelerdeki ortak servislerle rekabet ve işbirliği yapabilecek kapasiteye kavuşturmayı amaçladıklarına değindi.

        REKLAM

        Dobrindt, istihbarat servisleri ile polis arasındaki görev ayrımının korunacağını vurgulayarak, kişileri gözaltına alma yetkisinin poliste kalacağını belirtti.

        Alman hükümeti, 13 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda istihbarat servislerine ilişkin kapsamlı bir yasal düzenleme ele almayı planlıyor.

        Düzenlemeyle istihbarat servislerinin belirli tehlike durumlarında yalnızca bilgi toplamak ve değerlendirmekle kalmayarak doğrudan müdahalede bulunabilmesine imkan tanınması öngörülüyor.

        Yeni yetkiler kapsamında yapılacak işlemlerin önceden Bağımsız Denetim Kurulunun onayına tabi olacağı belirtiliyor.

        *Haberde, Reuters'ın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Nazilli ilçe teşkilatında devir teslim krizi

        Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Teşkilatı'nda koltuk değişimi krize dönüştü. Yeni ilçe başkanı Naim Atmaca'nın devir teslim için geldiği binada yaşanan gerilim kameralara yansırken, eski yönetim yeni yönetime kapıyı açmadı. Yeni yönetim binaya alınmayınca görevine başlayamadı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        "Sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 92'si barınaklarda"
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        17 günde 33 milyon ambalaj
        17 günde 33 milyon ambalaj
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Suda hünerlerini sergiledi
        Suda hünerlerini sergiledi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası