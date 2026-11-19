Almanya Merz, Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Jared Kushner ve ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Putin, Ukrayna'daki savaşı sonlandırın ve birlikte diplomatik çözümler arayalım"

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın 1987'de Berlin'de Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'a yönelik "Bay Gorbaçov, bu duvarı yıkın" çağrısını hatırlatan Merz, "Putin, Ukrayna'daki savaşı sonlandırın ve birlikte diplomatik çözümler arayalım." dedi.

Alman Başbakan, Avrupa'da yeniden bölünme istemediklerini belirterek, Ukrayna ile birlikte özgürlük ve barış içinde yaşamak istediklerini vurguladı.

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik olası barış müzakerelerinde Avrupa'nın da yer alması gerektiğine işaret eden Merz, "Ukrayna ve Avrupa ile müzakereler ancak birlikte başarılı olabilir. Yalta formatı (Konferansı) barışı getirmeyecektir." dedi.

Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış istediklerinin altını çizen Merz, Avrupa ve dünya için daha fazla güvenlik hedeflediklerini, bu doğrultuda Kiev'e gerektiği sürece destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Merz, "Barış müzakereleri başlarsa bu sürece dahil olacağız." dedi.

Özgürlük ve barış, baskı ve bölünmeden daha güçlüdür

Berlin'deki toplantıya katılan heyetlere, Berlin Duvarı'ndan alınan bir parçayı hediye ettiğini aktaran Merz, duvarın 35 yıl boyunca Almanya'yı, Berlin'i ve Avrupa kıtasını böldüğünü, baskı, güvensizlik ve huzursuzluğu temsil ettiğini belirtti.

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Merz, Yalta Konferansı'nın da benzer şekilde bölünmeyi temsil ettiğine işaret ederek, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ise farklı bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Gelecek yıl da Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz

Berlin'deki görüşmelerde, 3 önemli konuda mutabakata vardıklarını belirten Merz, ilk olarak gelecek yıl boyunca Ukrayna'ya birlikte güçlü destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Merz, Avrupa Komisyonu'nun 2027 yılı için Ukrayna'ya ilave 45 milyar avroluk kaynak öngören bir teklif sunduğunu aktararak, bu kaynakların Avrupa Birliği (AB) ülkelerince ortaklaşa seferber edilmesi gerektiğini ifade etti.

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İngiltere'nin 11 milyar avronun üzerinde yeni yardım açıkladığını ve taahhüt ettiğini belirten Merz, Baltık ülkeleri, İskandinav ülkeleri ve Hollanda'nın da Ukrayna'ya destek verdiğini dile getirdi.

Bu yardımların savaşın uzatılması amacı taşımadığını vurgulayan Merz, Ukrayna'nın kendisini savunabilmesi ve barış müzakerelerini güçlü bir konumdan yürütebilmesi için destek sağladıklarını söyledi.

Merz, Ukrayna'nın bir önceki gece Kerç Köprüsü'ne düzenlediği ve köprüde ağır hasara yol açtığını belirttiği saldırının Rusya'nın zayıflığını gösterdiğini savundu.

Başbakan Merz, Rusya'nın yalnızca ekim ayında 50 binden fazla asker kaybettiğini ve bu sayının ABD'nin Vietnam Savaşı boyunca verdiği toplam askeri kayıplara yakın olduğunu ileri sürerek, Moskova'nın artık silahları bırakması gerektiğini ifade etti.

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Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyon sürecini sürdürebilmesi ve ülkenin yeniden inşası için destek alabilmesi gerektiğini belirten Merz, buna karşılık Rusya'ya yönelik yaptırımların aşamalı ve belirli koşullara bağlı olarak kaldırılmasının değerlendirilebileceğini ifade etti.

Müzakerelerde doğru bir sıralama izlenmesi gerektiğine işaret eden Merz, "Önce Ukrayna'da barış, sonra Avrupa-Atlantik güvenliği konusunda mutabakatlar." dedi.

Merz, Rusya'nın Aralık 2021'de ortaya koyduğu azami taleplerin gerçekçi olmadığını bildiğini savunarak, Ukrayna'da barış sağlandıktan sonra Avrupa'nın eskisinden daha güvenli olması gerektiğini kaydetti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.