İstanbul'da 'tam fırtına'... Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçlar devrildi

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Şişli ve Beşiktaş'ta ağaçlar park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Olaylarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.(İHA)