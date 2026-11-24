Arap Koalisyonu: Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA saldırısı engellendi
emen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırının engellendiğini duyurdu.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 01:59 Güncelleme:
Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik İHA’lı saldırı düzenlediğini belirtti.
Maliki, söz konusu İHA’nın engellenerek imha edildiğini kaydetti.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, kısa bir süre önce, ülkenin güneyindeki Cazan ve Abha kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verildiğini açıklamıştı.
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