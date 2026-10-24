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        Haberler Dünya Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü. Bakan Fidan ayrıca, Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 19:38 Güncelleme:
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        Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Yemenliler Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile görüştü.

        Görüşme, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi.

        Bakan Fidan gün içerisinde Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ile bir araya geldi.

        Bakan Fidan, temaslarını Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesi ile sürdürdü.

        Görüşmede, Körfez'deki güvenlik durumu ve devam eden müzakere süreçleri ele alındı.

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        #YEMEN
        #Bakan Fidan
        #diplomasi
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