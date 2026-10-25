Brezilya'da halk, devlet başkanı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti

Ülkedeki yaklaşık 159 milyon seçmen, devlet başkanı ile 6 eyaletin valisini belirlemek üzere yapılan seçimlerin ikinci turu için yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti.

Sandıklar, yerel saatle 17.00'de kapanacak.

İktidar partisinin adayı Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile muhalefetin adayı sağcı Flavio Bolsonaro arasındaki yarış, ülkede 1985'te demokrasiye geçilmesinden bu yana en çekişmeli devlet başkanı seçimlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Lula da Silva, 2003-2010 yıllarında iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2023'te yeniden devlet başkanı seçildikten sonra 7. kez devlet başkanlığı için yarışıyor.

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17 Ekim'de Federal Polis, Başsavcılık ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi İfade Özgürlüğü Özel Raportörlüğüne başvuran Lula da Silva, rakibi Bolsonaro'nun Meta platformları üzerinden içerik üretimi ve dağıtımında ekonomik ve finansal avantaj elde edip etmediğinin soruşturulmasını istemişti.

Anketler beraberliğe işaret ediyor

Son anketlere göre Flavio Bolsonaro’nun yüzde 51, Devlet Başkanı Lula da Silva’nın ise yüzde 49 oy alması bekleniyor. İkinci tur öncesinde Bolsonaro’nun oy oranında hafif gerileme olduğu ve iki aday arasındaki yarışın başa baş geçeceği tahmin ediliyor.

4 Ekim'deki ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva yüzde 45,1 oy almıştı.