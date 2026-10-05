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        Haberler Dünya Brezilya'da halk, sandık başına gitti

        Brezilya'da halk, sandık başına gitti

        Brezilya'da halkın, devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, Kongre üyeleri ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere sandık başına gittiği seçimlerde oy verme işlemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 01:20 Güncelleme:
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        Brezilya'da halk, sandık başına gitti

        Ülkede yaklaşık 159 milyon seçmen, yerel saatle 08.00'de sandık başına gitti.

        Yerel saatle 17.00'de bitecek oy verme işlemi sonucunda seçmenler, yeni devlet başkanını belirleyecek.

        Devlet Başkanlığı yarışında, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro öne çıkıyor.

        Ayrıca 26 eyalet ve Federal Bölge'de vali ve vali yardımcılarının yanı sıra Temsilciler Meclisinin 513 üyesinin tamamını, Senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanılıyor.

        Brezilya yasalarına göre, bir devlet başkanı adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Bunun aşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday, 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak.

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        Lula da Silva, 7. kez aday

        Lula da Silva, 2003-2010 döneminde iki dönem ülkeyi yönettikten ve 2023'te yeniden devlet başkanı seçildikten sonra 7. kez devlet başkanlığı yarışına hazırlanıyor.

        Eski sendika lideri Lula da Silva, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini gidermek amacıyla son aylarda sık sık "30 yaşındayken sahip olduğum enerjinin aynısına sahibim." ifadesini kullanıyor.

        Ulusal basına göre, Lula da Silva, ekonomide yavaşlamanın yaşandığı bir dönemde seçim yarışına giriyor.

        Gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin bu yıl yaklaşık yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken; hükümet, işsizlik oranındaki düşüşü ve yoksullukla mücadelede sağlanan ilerlemeyi seçim kampanyasının öne çıkan başlıkları arasında gösteriyor.

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        Datafolha'nın anketine göre, olası ikinci turda Lula'nın oy oranı yüzde 48, Flavio Bolsonaro'nun ise yüzde 43 olarak ölçülmüştü.

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        #brezilya
        #seçim
        #Lula da Silva
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