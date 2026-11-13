CENTCOM: İsrail basınının ABD'nin İran'a saldırılarının süreceği iddiaları "tamamen spekülasyon"

Fatih Sultan Mehmet'ten ilham aldı, teknesini karada yüzdürecek

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Ayhan İnan, sahilden 14 kilometre uzaktaki evinin önünde kendi imkanlarıyla 13-14 metre uzunluğunda motor yat inşa ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinden ilham alan İnan, teknesini denize indirmeden önce karada oluştura... Daha Fazla Göster Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Ayhan İnan, sahilden 14 kilometre uzaktaki evinin önünde kendi imkanlarıyla 13-14 metre uzunluğunda motor yat inşa ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in gemileri karadan yürütmesinden ilham alan İnan, teknesini denize indirmeden önce karada oluşturacağı özel havuzda yüzdürerek teknik ayarlarını yapmayı hedefliyor.(İHA) Daha Az Göster