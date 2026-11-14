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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Pereira ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:36 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivya lideriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolivyalı mevkidaşı Pereira'yı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

        Birbirlerine heyetlerini tanıtan Erdoğan ve Pereira, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

        Görüşmede, Türkiye-Bolivya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

        Erdoğan görüşmede, Bolivya'yı Latin Amerika'da önemli bir ortak olarak gördüklerini, Türkiye ile Bolivya arasında savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirmenin mühim olduğunu ifade etti.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #BOLİVYA
        #haberler
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