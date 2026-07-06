Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? Özel, İmamoğlu ile ne konuşacak? Mansur Yavaş kimin yanında? İmamoğlu ve Özel arasında düşünce farkı var mı? Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? CHP'de rüzgar kimden yana? Kılıçdaroğlu'dan Göktaş'a destek. Kı... Daha Fazla Göster

Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? Özel, İmamoğlu ile ne konuşacak? Mansur Yavaş kimin yanında? İmamoğlu ve Özel arasında düşünce farkı var mı? Özel ''yeni Karaoğlan'' mı olacak? Özel'in seçim stratejisi ne? CHP'de rüzgar kimden yana? Kılıçdaroğlu'dan Göktaş'a destek. Kılıçdaroğlu ile görüşen Deniz Göktaş ne söyledi? Göktaş ''CHP'yi salın'' dedi mi? CHP'de derin kriz sürüyor. Adliyede ''protesto'' tartışması. Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu protestoyla karşılaştı. Habertürk Gündem Kerem Kırçuval sordu; Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Nefes Gazetesi Yazarı Aytunç Erkin, Gazeteci Mustafa Balbay, Hukukçu Av. Yiğit Acar ve Hukukçu Av. Aydoğan Ahıakın yanıtladı. Daha Az Göster