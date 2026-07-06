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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Radev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:44 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Radev'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarına başladı.

        Erdoğan, bu kapsamda Bulgaristan Başbakanı Radev ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

        Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik etti.

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