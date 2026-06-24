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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Ould Şeyh El Ghazouani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

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        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atarak, ilişkilere ivme kazandırabileceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin önümüzdeki süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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