Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan’a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir.

Ziyaret çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Prens Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’le bir araya gelmeleri öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.