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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Husilere kınama

        Dışişleri'nden Husilere kınama

        Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki 2 havalimanını hedef almasını en güçlü biçimde kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:03 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden Husilere kınama

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından hedef alınmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

        Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan ve bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına yol açan saldırılara bir an evvel son verilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

        Yemen'deki İran destekli Husiler, bir süredir Suudi Arabistan'da başkent Riyad ve diğer birçok bölgeye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenliyor.

        Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), ülkenin güneyindeki Abha kentinde bulunan Abha Uluslararası Havalimanı ile başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen Husi saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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        #dışişleri
        #Husiler
        #kınama
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