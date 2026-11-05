Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Donald Trump'tan Hegseth'e destek mesajı

        Donald Trump'tan Hegseth'e destek mesajı

        ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'yu kaybetmesinin ardından Savunma Bakanı Pete Hegseth'i görevden alma çağrılarına, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 20:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Trump'tan Hegseth'e destek mesajı

        Cumhuriyetçilerin sandıkta aldığı mağlubiyetin ardından tepkiler, İran savaşını destekleyen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth etrafında yoğunlaştı.

        Trump, ABC muhabiri Jonathan Karl'a yaptığı açıklamada, Hegseth'i görevden almasına ilişkin çağrılara, "Onu görevde tutmak için her türlü niyetim var." ifadelerini kullandı.

        Hegseth hakkında memnuniyetsizlik görüşleri aldığına işaret eden Trump, "Bu konuda telefonlar alıyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." diye konuştu.

        Öte yandan Trump, ocak ayında Demokrat Kongre göreve başlamadan önce yeni bir savunma bakanı adayının Senato'da onaylanmasının daha kolay olabileceğini de sözlerine ekledi.

        REKLAM

        ABD ara seçimleri

        ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.

        Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre Demokratlar, hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.

        ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.

        Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 4 Kasım 2026 haberleri: ABD'de ilklere sahne olan seçim, Trump yenilgiyi kabul etti veto kartını gösterdi, İran'dan ilk yorum, Piyasalar nasil tepki verdi? Deprem konutlarinda peşin ödemeye %74 indirim

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.TRUMP 'TOPAL ÖRDEK': ABD'DE İLKLERE SAHNE OLAN SEÇİMDünyanın yakından takip ettiği ABD ara seçimleri, Demokratların hem Temsilciler Meclisi'nde hem de Senato'da çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlandı. ABD ara seçimlerinde Demokratlar, ...
        #ABD
        #trump
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Kasım 2026 haberleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
        Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül ifade verdi
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        Kartal, Celtic ile ilk kez karşılaşıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı