Genelkurmay Başkanı'ndan art arda görüşmeler

Genelkurmay Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ABD'li mevkidaşı General Dan Caine ile gerçekleştirdiği görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Bayraktaroğlu'nun Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Orgeneral Bayraktaroğlu temaslarını, Ummanlı mevkidaşı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle sürdürdü. Görüşmenin gündeminde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular vardı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ayrıca, Katarlı mevkidaşı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefonda görüştü. Bu görüşmede de ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.