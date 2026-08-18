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        Haberler Dünya Hamas: Netanyahu kasıtlı hareket ediyor

        Hamas: Netanyahu kasıtlı hareket ediyor

        Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını baltalamak ve müzakere çabalarını başarısızlığa uğratmak için kasıtlı hareket ettiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 22:32 Güncelleme:
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        Hamas: Netanyahu kasıtlı hareket ediyor

        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki limanda bulunan bir kafeye düzenlediği saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Açıklamada, saldırının "saldırganlığın sürdürülmesi ve kanlı bir tırmanışın kasıtlı olarak gerçekleştirilmesi" anlamına geldiği aktarıldı.

        Hamas'ın açıklamasında, saldırının Netanyahu hükümetinin ateşkesi kalıcı hale getirmeye ve anlaşmanın uygulanmasına yönelik tüm çabaları baltalama konusundaki ısrarını gösterdiği ifade edildi.

        Kahire'de yapılan son görüşmelerin ve arabulucuların yürüttüğü çabaların hemen ardından saldırının düzenlenmesine dikkat çekilen açıklamada, bunun Netanyahu'nun müzakere çabalarını başarısızlığa uğratma niyetini açıkça ortaya koyduğu vurgulandı.

        Açıklamada, Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın planı ile Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın uygulanmasını ilerletmeye yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri de baltalamaya çalıştığı ifade edildi.

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        Hamas'ın açıklamasında, söz konusu tutumun bölgede gerilimi sona erdirmeye, güvenlik ve istikrarı sağlamaya yönelik çabalara "açık bir meydan okuma" olduğu belirtildi.

        Hamas'tan ABD ve arabuluculara çağrı

        Hamas ve diğer Filistinli grupların anlaşmanın başarılı şekilde uygulanması konusunda "ciddi ve sorumlu" davrandığı kaydedilen açıklamada, bunun son dönemde ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner ve arabulucularla yapılan görüşmelerde ortaya konduğu vurgulandı.

        Açıklamada, ABD yönetiminden, arabuluculardan ve anlaşmanın garantörlerinden İsrail hükümetini varılan mutabakatlara uymaya zorlamaları ve saldırıları ile tırmanışı durdurmaları istendi.

        Açıklamada ayrıca Netanyahu'nun Şarm eş-Şeyh Anlaşması'nın uygulanmasını engellemesinin ve anlaşmanın tamamlanmasına yönelik çabaları baltalamasının önüne geçilmesi çağrısında bulunuldu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, İsrail ordusunun Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi yaralanmıştı.

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        #Hamas
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        #israil
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