'Bayğaralar'a büyük darbe! Adalet Bakanı Gürlek açıkladı...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında işlem yapılan 138 şüpheliden 101'inin yakalanarak gözaltına alındığını, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bil... Daha Fazla Göster Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında işlem yapılan 138 şüpheliden 101'inin yakalanarak gözaltına alındığını, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi Daha Az Göster