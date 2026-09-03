Husilerde aile içi devir teslim

Yemen’de Husi hareketinin yönetim kademelerinde gelecekteki liderliğin kimde olacağına ilişkin dikkat çekici bir güç mücadelesi yaşandığı öne sürüldü. Husilerin karar alma mekanizmalarına yakın Yemenli kaynaklar, hareketin lideri Abdülmelik el-Husi’nin, kendisinin öldürülmesi veya hayatını kaybetmesi durumunda yerine 28 yaşındaki oğlu Cibril Abdülmelik el-Husi’nin geçmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir hazırlık yürüttüğünü ileri sürdü. Güvenlik gerekçesiyle isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Cibril’in gelecekte örgütün liderliğini devralmasına yönelik plan, Husi ailesinin bazı önemli üyeleri ile hareketin birinci kademe yöneticileri arasında itirazlara neden oldu.

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Kaynaklar, liderliğin Cibril’e devredilmesi için yürütülen hazırlıkların yalnızca Husi hareketinin kendi içerisinde şekillenmediğini, İran’ın da bu plana açıklanmayan bir onay verdiğini iddia etti. Buna göre Tahran, Abdülmelik el-Husi sonrasındaki dönemde örgütün yönetiminin aile içerisinde kalmasını ve Cibril’in liderliğe hazırlanmasını destekliyor.

Veliahtın Eğitim Adresi: İran

Yemen Future platformunun kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Cibril Abdülmelik el-Husi, gelecekte örgüt içerisinde üst düzey siyasi ve askeri sorumluluk üstlenebilmesi amacıyla İran’da yoğun askeri ve güvenlik eğitimlerinden geçirildi. Söz konusu eğitimlerin, Cibril’i yalnızca askeri açıdan değil, siyasi bakımdan da örgütün gelecekteki liderliğine hazırlamayı amaçlayan daha kapsamlı bir programın parçası olduğu öne sürüldü.

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Kaynakların iddiasına göre Cibril’in hazırlanması aslında uzun süredir devam eden daha geniş bir programın parçası. Lübnan Hizbullahı’na bağlı askeri uzmanların 2013 yılının ortalarından bu yana, Husi ailesinden sınırlı sayıdaki isim ile Abdülmelik el-Husi’ye yakın bazı yöneticilerin eğitim ve hazırlanmasını denetlediği ileri sürüldü. Cibril’in de bu program kapsamında yetiştirilen isimler arasında bulunduğu belirtildi.

“Devir Teslime” Karşı Çıkanlara Tasfiye İddiası

Cibril’in gelecekteki liderlik için hazırlanması sürerken, Abdülmelik el-Husi’nin oğlunun önünü açmak amacıyla örgütün güç merkezlerinde de değişikliğe gittiği iddia edildi. Yemenli kaynaklara göre Husi lideri, örgütün birinci kademe yöneticileri arasındaki bazı isimleri etkisizleştirirken, liderliğin oğluna geçmesine karşı çıkan aile içerisindeki nüfuzlu kişileri de önemli görevlerden uzaklaştırmaya başladı.

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Bu isimlerin başında Abdülmelik el-Husi’nin ağabeyi Yahya Bedreddin el-Husi geliyor. Kaynaklara göre Yahya el-Husi, Cibril’in örgütün gelecekteki lideri olarak belirlenmesine karşı çıkan isimlerden biriydi ve daha sonra Husilerin uluslararası toplum tarafından tanınmayan hükümetindeki Eğitim Bakanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Aile içerisinde Cibril’in liderliğine itiraz ettiği öne sürülen bir diğer güçlü isim ise Abdülmelik el-Husi’nin amcası Abdülkerim Emiruddin el-Husi. Kaynaklar, Abdülkerim el-Husi’nin de örgüt içerisindeki yeni güç yapılanması kapsamında etkisinin azaltıldığı isimlerden biri olduğunu ileri sürüyor.

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Amca İsrail Saldırısından Kurtuldu

Abdülkerim el-Husi’nin adı daha önce de önemli bir saldırıyla gündeme gelmişti. Aktarılan bilgilere göre Abdülkerim, 28 Ağustos 2025’te İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısından sağ kurtuldu. Saldırının hedefinde, Husilerin uluslararası alanda tanınmayan hükümetinin başındaki Ahmed Galib er-Rahavi ile bazı hükümet üyelerinin kamuoyuna açıklanmayan bir toplantı gerçekleştirdiği bina bulunuyordu.

O dönem paylaşılan bilgilere göre saldırıdan kurtulan Abdülkerim el-Husi daha sonra tedavi amacıyla Umman’a götürüldü.

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Husilerde Liderlik Aile İçinde Kalacak

Ortaya atılan iddialar bir arada değerlendirildiğinde, Husi hareketi içerisinde Abdülmelik el-Husi sonrasındaki döneme yönelik kapsamlı bir güç düzenlemesine gidildiği öne sürülüyor. Bu planın merkezinde ise 28 yaşındaki Cibril bulunuyor. İran’da aldığı ileri sürülen askeri ve güvenlik eğitimleri, Hizbullah uzmanlarının uzun yıllardır devam ettiği belirtilen hazırlık programı ve İran’ın örtülü desteği, Cibril’in gelecekte babasının koltuğuna oturtulmasına yönelik hazırlıkların parçaları olarak gösteriliyor.

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Buna paralel olarak örgüt içerisindeki birinci kademe yöneticilerin ve Husi ailesinin güçlü isimlerinin etkisinin azaltılması, liderliğin dar aile çevresi içerisinde babadan oğula geçmesini garanti altına alma girişimi olarak yorumlanıyor. Kaynakların iddiaları doğruysa Abdülmelik el-Husi bir taraftan oğlunu örgütün gelecekteki liderliğine hazırlarken, diğer taraftan Cibril’e rakip olabilecek veya “aile içi devir teslim” planına karşı çıkabilecek isimleri şimdiden denklem dışına çıkarmaya çalışıyor.