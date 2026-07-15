İran: ABD'nin son saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti
İran Hükümet Sözcüsü, ABD'nin son günlerde İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı
Giriş: 15 Temmuz 2026 - 10:45 Güncelleme:
İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, "Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti." dedi.
Muhacerani, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının bilançosuna ilişkin bir açıklama yaptı.
"Son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullanan Muhacerani, hükümetin acılı ailelerin yanında olduğunu belirtti.
Muhacerani, ABD saldırılarının hedefi olan güney bölgelerin İran'ın "kalbi ve can damarı" olduğunu vurguladı.
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