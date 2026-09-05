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        Haberler Dünya İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyuldu

        İran basını: Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinden patlama sesleri duyuldu

        İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol ihraç terminallerinden Hark Adası çevresinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Hark Adası çevresinde patlama sesleri

        İran'ın Fars Haber Ajansına göre yaklaşık 1 saat önce Basra Körfezi'ndeki Hark Adası çevresinde, birkaç patlama sesi duyuldu.

        Körfez yönünden patlama sesleri duyulmasına rağmen bölgede duman veya yangın görülmediği, seslerin kaynağının ise henüz belirlenemediği belirtildi.

        İran Öğrenci Haber Ağı (SNN) da ABD'nin Hark Adası kıyısında küçük bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini öne sürdü. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

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        #iran
        #Hark Adası
        #hürmüz
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