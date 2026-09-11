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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD halkı İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemeli"

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: "ABD halkı İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemeli"

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Amerikan halkının İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        "ABD halkı İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemeli"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun İran'ın Bahreyn'deki ABD Beşinci Filosu karargahına önemli hasar verdiğini kabul etmesine yanıt vererek, Amerikan halkının İsrail'in savaşlarının maliyetini üstlenmemesi gerektiğini belirtti.

        Arakçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Cao'nun İran'ın Bahreyn'deki ABD üssünü "yerle bir ettiğine" dair açıklamasına, "Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Hung Cao'nun samimiyetini takdir ediyoruz." diyerek yanıt verdi.

        Dışişleri Bakanı Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

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        "Güçlü Silahlı Kuvvetlerimiz gerçekten de Bahreyn'deki 5. Filo Karargahı'nı cehenneme çevirdi ve ABD'nin saldırganlığını destekleyen diğer üsleri de. Amerikan halkı, İsrail'in savaşlarının faturasını ödemekten daha iyisini hak ediyor."

        ABD Deniz Kuvvetleri Bakan Vekili Cao, New York merkezli Epoch Times gazetesine verdiği röportajında, İran saldırılarının Bahreyn'deki ABD donanma üssünü "yerle bir ettiğini" söylemişti.

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        #ABD
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        #haberler
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