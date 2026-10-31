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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı'ndan Almanya Başbakanı'na: "Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı"

        İran Dışişleri Bakanı'ndan Almanya Başbakanı'na: "Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Avrupa'ya 100 milyar avrodan fazla enerji maliyeti yüklendiğine ilişkin açıklamasına tepki vererek "Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        İran: Kırmızı çizgiler geride kaldı

        Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Merz’in açıklamasına ilişkin bir haberi alıntılayarak tepki gösterdi.

        “Geçen yıl İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik bombardımanları başladığında, Merz bunları övgüyle karşıladı.” ifadesini kullanan Arakçi, bunu “Avrupa’nın kirli işlerini yapmak” şeklinde niteledi.

        Arakçi, 100 milyar avronun İran Silahlı Kuvvetlerinin kendilerine zarar vermeye cüret edenlere vuracağı “dünyayı sarsacak darbeye kıyasla hiçbir şey" olmadığını savunarak "Kırmızı çizgiler artık mazide kaldı." ifadesine yer verdi.

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        #iran
        #almanya
        #ABD İran Savaşı
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