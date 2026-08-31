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        Haberler Dünya İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

        İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu

        İran, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ağustos 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        İran ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

        Devrim Muhafızları Ordusunun yazılı açıklamasında, uzun menzilli bir ABD MQ-9 İHA'nın Hürmüz Boğazı üzerinde İran Devrim Muhafızları Ordusunun modern hava savunma sistemlerinin füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

        ABD ordusuna ait İHA'nın vurulduktan sonra Basra Körfezi'ne düştüğü aktarıldı.

        İran’ın Lark Adası’na saldırı
        İran’ın Lark Adası’na saldırı Haberi Görüntüle

        ABD, dün gece Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Lark Adası'na iki saldırı düzenlemişti. Devrim Muhafızları Ordusu, saldırıya karşılık Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.

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        Washington Post gazetesi, 13 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, ABD'nin İran ile savaş sırasında, özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yoğun olarak kullandığı MQ-9 Reaper tipi İHA'lardan en az 45'ini kaybettiğini belirtmişti.

        ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, bu miktarın, MQ-9 Reaper filosunun yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği kaydedilmişti.

        *Haberin görseli temsilidir.

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        #ABD
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        #haberler
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