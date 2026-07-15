Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'ın başkenti Tahran’daki İnkılap Meydanı’na 'tabutta yatan Trump' afişi asıldı

        İran'ın başkenti Tahran’daki İnkılap Meydanı’na 'tabutta yatan Trump' afişi asıldı

        İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "siyah tabut içinde yattığı"nın resmedildiği bir afiş asıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tahran'da 'tabutta yatan Trump' afişi

        Başkentin en önemli noktası konumundaki İnkılap Meydanı'na asılan dev afişte, eski İran lideri Ali Hamaney için İmam Humeyni Musalla Camisi’nde düzenlenen törende kullanılan ve halkın üzerine tebeşirle yazı yazdığı siyah renkli beton bariyerler tabut şeklinde resmedilirken, ABD Başkanı Trump temsili olarak bu tabutun içinde gösteriliyor.

        Tabut olarak tasvir edilen duvarların üzerinde ise “Biz Trump’ı öldüreceğiz” ve “Trump’a ölüm” sloganları yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 13 Temmuz 2026 (CHP'de İhraç Sırası Kimlerde?)

        CHP'de ihraç sırası kimlerde? Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimi ne? Özel bu hafta yeni partiyi kuruyor mu? AHBAP Derneği'ne soruşturma! Altını almalı mı, satmalı mı, beklemeli mi? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        "Milletin en büyük gücü birliğidir"
        "Milletin en büyük gücü birliğidir"
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!
        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas