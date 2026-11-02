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        Haberler Dünya İsrail basını: ABD'deki ara seçimler arifesinde İsrail en üst düzey alarmda

        İsrail basını: ABD'deki ara seçimler arifesinde İsrail en üst düzey alarmda

        İsrail basınında yer alan haberde, ABD'deki ara seçimler öncesinde İran'ın doğrudan ya da dolaylı yollarla İsrail'i hedef alan sürpriz bir saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı ülkedeki askeri kurumların en üst düzeyde alarma geçtiği iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        "ABD seçimleri öncesinde İsrail en üst düzey alarmda"

        İsrail'in, İran'a karşı savaşın yeniden başlatılabileceğine ilişkin söylemlerin gündemde olduğu ABD'deki ara seçimlerin arifesinde alarm seviyesini en üst düzeye çıkardığı bildirildi.

        İsrail merkezli Walla haber sitesine göre, Washington ve Tel Aviv'in, İran'ın doğrudan ya da kendisine bağlı unsurlar aracılığıyla bölgedeki ABD çıkarlarını ve İsrail'i hedef alan sürpriz bir saldırı düzenleyebileceğine yönelik endişeleri nedeniyle İsrail'deki askeri kurum en üst düzeyde alarm durumunda bulunuyor.

        Haberde, istihbarat birimlerinin İran'ın ABD'deki ara seçimleri etkileyebilecek geniş çaplı bir askeri provokasyona girişmesinden ya da Tahran'ın yakın zamanda saldırı düzenlemek için ileri düzeyde hazırlıklar yaptığından endişe duyduğu, bunun da Beyaz Saray'ı önleyici saldırı düzenleme seçeneğiyle karşı karşıya bırakabileceği belirtildi.

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        İsrail ordusunun son haftalarda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Savunma Bakanlığı ile koordinasyon halinde savunma ve saldırı hazırlıklarını artırdığına dikkati çekildi.

        İsrailli askeri yetkililerin açıklamasına yer verilen haberde, ülkedeki güvenlik koordinasyonunun en üst seviyeye ulaştığı ve ABD'nin İran'a saldırı düzenleme kararı alması halinde İsrail'in önceden uyarılacağı aktarıldı.

        ABD'nin önleyici saldırı ihtimalinin düşük olduğu görüşü

        Walla'nın haberinde ayrıca İsrail askeri kurumundaki değerlendirmelere göre, Washington'ın ara seçimlerden önce önleyici bir saldırı düzenleme ihtimalinin düşük görüldüğü kaydedildi.

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        İsrail'de 3 binden fazla ABD askerinin bulunduğuna işaret edilen haberde, daha önce yaşanan gerginliklere kıyasla İsrail'e gelen ABD uçaklarının sayısında olağan dışı bir artış kaydedilmediğine dikkati çekildi.

        İsrail'in, nükleer program ve balistik füzeler konusundaki anlaşmazlıklar sürerken İran'ın ABD ile yürüttüğü müzakerelerde zaman kazanmaya çalıştığı görüşünde olduğu aktarıldı.

        ABD'de 3 Kasım'da 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatonun 35 sandalyesi için seçime gidiliyor.

        İsrail'in Yediot Aharonot gazetesi, 31 Ekim'de yayımladığı haberinde, İsrail ordusunun İran'a yönelik geniş çaplı yeni askeri saldırı hazırlıklarını tamamladığını ve saldırı için ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını beklediğini yazmıştı.

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        #israil
        #ABD
        #haberler
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